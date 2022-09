A fuoco cavo della fibra ottica in piazza Porta La Barra

La pioggia di ieri ha causato non pochi danni in diverse parti della città e soprattutto nel centro sotrico dove sono andati in tilt alcuni tombini della pubblica illuminazione che hanno causato un black out ripristinato poi a seguito dell'intervento degli operatori della Multiservice.

Ci è voluto invece l'intervento dei vigili del Fuoco in piazza Porta la Barra dove, attorno alle ore 22, un cavo della fibra ottica ubicato su di un fabbricato ha preso fuoco.

Sul posto anche agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona.