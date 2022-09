Nuovo avvistamento di cinghiali in città: questione da affrontare prima che diventi emergenza

Avvistato questa notte in via Malpighi un branco di cinghiali. A segnalarlo una nostra lettrice. Si tratta della zona a ridosso del quartiere Monticelli, in cui sono presenti la parrocchia di San Giuseppe Artigiano e la Questura.

L'avvistamento, purtroppo, non è un caso isolato, ma se ne contano diversi soprattutto nei quartieri periferici (si pensi a San Valentino, Monticelli, appunto, e lungo la strada per Castel del Monte).

Numerosi sono anche gli incidenti stradali che avvengono sulle strade provinciali e statali, causati dallo scontro con questi animali. Si sottolinea anche il fatto che il fenomeno non sia più circoscritto alle sole campagne ma interessa sempre più le nostre città.

La "questione cinghiali", che per molti degli addetti ai lavori non rappresenta un'emergenza, va comunque affrontata seriamente onde evitare che lo diventi prima o poi.