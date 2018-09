San Riccardo amaro per un ultraottantenne inciampato e soccorso, sanguinante, dal 118. E' accaduto stamane nel quartiere Europa. L'anziano signore sarebbe caduto sul marciapiedi dissestato mentre passeggiava. E' inciampato a causa di un dislivello causato da una mattonella saltata.

Una circostanza piuttosto frequente purtroppo. Solo qualche settimana fa abbiamo raccontato di una signora che si causata una frattura per colpa di una caduta sul marciapiedi sconnesso di corso Cavour.

Zone della città malridotte che avrebbero bisogno di manutenzione ma che ahinoi restano così, malconce.

Montaruli (Comitato Quartiere Europa): "pericoli ad ogni passo. Non capiamo ancora come si sia potuto distruggere in pochi anni il più bel quartiere di Andria. Abbiamo rilevato l'incidente di stamattina. Siamo sconcertati per le condizioni di strade e marciapiedi nel nostro quartiere".