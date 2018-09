Ancora multe elevate dalla Polizia Locale agli incivili che abbandonano rifiuti per strada grazie alle fototrappole piazzate in luoghi “ad alto rischio” di abbandono. Ne dà notizia l'assessore Pierpaolo Matera il quale ci fa sapere che sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale, in questi giorni, 170 video - riprese delle varie telecamere posizionate nei punti critici della città

«Ne abbiamo beccati altri di sporcaccioni grazie ai controlli mirati della nostra Polizia Locale. Non daremo loro tregua e l'unico antidoto per bloccare l'azione di questi "galantuomini" è una sanzione esemplare.

Continueremo nell'azione di monitoraggio e puniremo coloro che commettono il reato ambientale nell'ottica di scoraggiare chi è tentato ad abbandonare i rifiuti nelle nostre campagne. Alle numerose segnalazioni di sporcizia e degrado rispondiamo con un'attività repressiva e sanzioni che arrivano sino a 500 euro».