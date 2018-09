Prosegue l’escalation dei furti d’auto, numerose le segnalazioni quotidiane

Che Andria fosse tristemente nota alle cronache nazionali per il primato dei furti d’auto era ormai risaputo: ed è veramente gelosa di questo primato, se consideriamo il numero di segnalazioni che quotidianamente giungono alla nostra redazione.

Solo ieri ben tre denunce differenti, in zone diverse della città. Ciò che fa più paura oltretutto è la spavalderia mostrata dai malviventi: in un caso, nei pressi di via Catullo, sono arrivati addirittura a chiudere una strada così che il loro complice potesse agire indisturbato e scassinare un’autovettura in tutta tranquillità in pieno giorno.

Non solo furti d’auto ma anche scippi: in pieno centro, sempre ieri, una signora si è vista sottrarre la borsa dal sedile del passeggero nel frangente in cui aveva lasciato il figlio davanti al portone d’ingresso della scuola.

Oltre all’evidente danno economico, a tutti i malcapitati è toccata poi la trafila burocratica per le denunce di furto dei documenti e delle carte di credito.

Insomma, pare che gli andriesi non possano proprio dormire sonni tranquilli: basti ricordare l’episodio avvenuto questa estate dell’uomo investito nel suo garage mentre cercava di sventare il furto della sua auto.

L’esortazione è quella in primis a non alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio, provenienti proprio dalle automobili rubate, e poi a denunciare sempre, in modo da dare alle Forze dell’ordine la possibilità di investigare e reprimere il fenomeno.