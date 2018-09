I Finanzieri della Compagnia di Andria, in occasione della tradizionale festa patronale, organizzata in onore della Madonna dei Miracoli e del compatrono San Riccardo, hanno condotto una serie di interventi con particolare attenzione all’illecito fenomeno della contraffazione marchi, della pirateria audiovisiva e dell’abusivismo commerciale.

Nel dettaglio, nel corso del dispositivo sono stati controllati venditori ambulanti che offrivano la loro mercanzia nelle vie del centro unitamente a delle bancarelle di 4 soggetti di nazionalità bengalese e marocchina, muniti di regolare permesso di soggiorno, stracolme di accessori per smartphone e maglie di calcio palesemente contraffatte.

Complessivamente nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 5.000 pezzi tra borse, scarpe, maglie contraffatte e prodotti di telefonia sprovvisti degli standard di sicurezza.

A fronte degli interventi espletati, due cittadini extracomunitari sono stati denunziati alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione, mentre gli altri due sono stati segnalati alle rispettive Camere di Commercio.

L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso, inoltre, di individuare in città sette soggetti del posto trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, confezionata in dosi, per uso personale, i quali sono stati immediatamente segnalati al competente Ufficio Prefettizio. L’azione di servizio sottolinea, ancora una volta, il costante presidio attuato sul territorio dalla Guardia di Finanza a difesa della legalità, volto a contrastare tutti quei comportamenti illeciti, in grado di minare la sana e leale concorrenza tra gli operatori del mercato, danneggiando le imprese ed i lavoratori onesti e, più in generale, l’economia del nostro Paese.