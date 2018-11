Occhio ai furti nei garage

Era il 10 ottobre scorso quando denunciavamo il furto di lattine di olio d'oliva e altre provviste, assieme a capi di abbigliamento e oggetti di valore ricoverati in un garage di via Mattia Preti, rubati e da ignoti che si erano intrufolati nel garage dal portone d'ingresso del condominio e, dopo aver bucato la serranda del garage e manomesso il freno motore della stessa, dopo esser entrati nel box, avevano riposto all'interno di un bidone per la raccolta dei rifiuti indifferenziati tutte le provviste uscendo poi dalla porta d'ingresso con il bottino occultato all'interno del contenitore per la raccolta della spazzatura.

Non è passato neanche un mese e il garage è stato preso nuovamente di mira: ignoti avrebbero forzato ben due box e, all'interno di uno dei due, hanno rubato una city bike pressoché nuova.

Il malcapitato ha sporto regolare denuncia al locale commissariato di Polizia di Stato.

Un fenomeno, quello dei furti nei garage che purtroppo sta crescendo negli ultimi tempi. Un altro utente della zona ci dice che ultimamente si sono verificati furti nei box sotterranei tra le 8 e le 10 del mattino. «I ladri, alla ricerca di biciclette e oggetti di valore, danneggiano la saracinesca facendo buchi laterali spingendo le staffe di chiusura per facilitarne l'apertura».

Divulghiamo tale sfogo del nostro lettore per prevenire, nel limite delle possibilità, altre cattive esperienze, per senso civico e nella speranza che possano intensificarsi le misure di sicurezza, finalizzate a contrastare atti di microcriminalità dilagante.