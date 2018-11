Scontro treni, chiuse le arringhe dei difensori davanti al Gup del Tribunale

Si sono concluse questo pomeriggio, nell’ambito dell’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Trani, le discussioni dei difensori degli imputati coinvolti nell’inchiesta sull’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sul binario unico di Ferrotramviaria, tra Andria e Corato: 23 persone persero la vita e altre 51 rimasero ferite a causa dello scontro tra due treni. Oggi la parola è passata agli avvocati dei dirigenti e dei vertici di Ferrotramviaria, nonché al legale della stessa società imputata come persona giuridica.

In precedenza, avevano già discusso la Procura (che ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati), le parti civili, i responsabili civili e gli avvocati dei primi 9 imputati. Anche dagli avvocati che hanno discusso questo pomeriggio, nell’aula bunker del carcere di Trani, è arrivata la richiesta di non luogo a procedere per i propri assistiti. Tra gli altri ricordiamo Gloria Pasquini (presidente e ad dal dicembre 2013), il direttore generale Massimo Nitti e il direttore di esercizio, Michele Ronchi.

Per Ferrotramviaria, l’avvocato Michele Laforgia ha ricordato che la società – che ha già corrisposto risarcimenti per 16 milioni di euro sul piano civile – dovrebbe rispondere, in base alle norme, dell’illecito amministrativo da reato solo in relazione alla presunta violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Secondo il legale, la parte determinante è da ascriversi all’errore umano. Quanto al ‘regime di blocco telefonico’ (usato per arrestare la marcia dei treni in caso di pericolo) ha ricordato che non solo questo è legittimo, ma che mai nella storia dell’ex Bari Nord c’è stato un incidente da blocco telefonico (i cosiddetti pericolati che si sono verificati sono stati bloccati proprio con questo sistema).

L’udienza è stata aggiornata al 4 dicembre per le repliche dei pm Alessandro Pesce e Marcello Catalano, delle parti civili e dei responsabili civili; mentre il 13 e 18 toccherà replicare ai difensori. Poi dovrebbe essere fissata un’altra udienza prima che il Gup Angela Schiralli si ritiri in camera di consiglio, per decidere se prosciogliere o mandare a processo gli imputati.

Il 14 marzo 2019, inizierà invece il processo con rito abbreviato a carico dell’unica imputata che ne ha fatto richiesta (Elena Molinaro del Ministero dei Trasporti).

La Procura, lo ricordiamo, ha chiesto il processo per 18 persone fisiche e una società. I reati contestati - a vario titolo – sono disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso; mentre Ferrotramviaria spa, imputata come persona giuridica, risponde dell’illecito amministrativo dipendente dai reati commessi da vertici e dirigenti.

Oltre a Lorizzo, Roselli, Di Giambattista e ai due direttori Ustiff, alla sbarra ci sono i capistazione di Andria e Corato, Vito Piccarreta e Alessio Porcelli; il dirigente coordinatore centrale (Dcc), Francesco Pistolato; i vertici di Ferrotramviaria, il conte Enrico Maria Pasquini e la sorella Gloria Pasquini; il direttore generale, Massimo Nitti, e il direttore di esercizio, Michele Ronchi; Vito Mastrodonato, dirigente responsabile della divisione passeggeri di Ferrotramviaria; Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, capo unità organizzativa tecnica responsabile del coordinamento delle attività delle unità tecniche di divisione e del supporto infrastruttura; Tommaso Zonno, coordinatore responsabile dell'unità tecnica trazione e scorta ferroviaria; Giandonato Cassano, coordinatore di ufficio responsabile dell’unità tecnica formazione e regolamenti unità sociale; Elena Molinaro, direttore della divisione 5 della direzione generale-Tpl (che sarà processata con il rito abbreviato).

Parti civili nel procedimento, solo nei confronti dei 18 imputati (persone fisiche), sono la Regione Puglia, i Comuni di Corato, Andria e Ruvo di Puglia e le associazioni Acu e Anmil, oltre ai parenti delle vittime e ai passeggeri sopravvissuti. Mentre Ferrotramviaria e Ministero dei Trasporti sono stati ammessi come responsabili civili, cioè soggetti tenuti eventualmente a risarcire i danni.