Erano circa le 4,30 stamattina quando in via Perugia (una traversa di viale Venezia Giulia) un incendio ha distrutto una Fiat Punto ed una Lancia Delta.



Le fiamme, all'esterno del complesso di alloggi popolari, avrebbero lambito dapprima la fiat Punto e in pochi secondi le fiamme si sono espanse anche alla Lancia Delta parcheggiata di fianco.

S'indaga ora sull'origine dell'incendio. Sul posto ci è voluto l'intervento dei vigili del Fuoco per sedare le fiamme che hanno allarmato i vicini, scesi per strada per paura che il fuoco potesse lambire la facciata di alcune abitazioni nonché preoccupati per l'aria diventata irrespirabile.

Per fortuna nessun danno serio ad abitazioni ma soltanto segni evidenti del fuoco sull'asfalto.