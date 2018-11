Per «mancanza di corrente». Sembra essere questa la causa dell'ennesima disavventura che stanno vivendo i pendolari della Barinord.

Oggi pomeriggio il treno partito da Bari intorno alle 17 si è fermato in aperta campagna, a circa un chilometro di distanza dalla stazione di Ruvo di Puglia, nei pressi del passaggio al livello di via Madonna delle Grazie. «C'è solo la luce all'interno del vagone ma manca sulla linea, siamo immersi nel buio» dichiarano i viaggiatori, alla ricerca di spiegazioni e con il solo desiderio di scendere dal treno. «Proviamo solo tanta rabbia, viaggi anche gente anziana e i disagi sono inaccettabili. Non è possibile che nonostante la moderna tecnologia non ci sia un modo per far arrivare il treno a destinazione».

Nessuna risposta da Ferrotramviaria: sia sul sito ufficiale che sulla pagina facebook non c'è nessuno avviso. Mentre scriviamo, alle 18.35, pare sia stata attivata la procedura per lo sgombero dei viaggiatori: «sono arrivati i vigili del fuoco e a bordo sono saliti gli operatori del soccorso sanitario, c'è qualcuno che aveva bisogno di ossigeno» confermano i pendolari. A causa di questa circostanza i disagi sono stati avvertiti anche da chi doveva partire da Bitonto.

AGGIORNAMENTI. Alle 19.10 i passeggeri comunicano di essere ancora bloccati sul treno fermo, con un aggravante: «siamo rimasti al buio, la corrente adesso manca anche all'interno dei vagoni. Pare debba arrivare un altro treno da Terlizzi in grado di trainare i vagoni su cui ci troviamo fino a Ruvo. Questa situazione è a dir poco vergognosa: la gente si sta facendo prendere dal panico».

Alle 19.25: «Ci hanno trainato verso Ruvo, al buio, e finalmente siamo arrivati in stazione» concludono i pendolari.