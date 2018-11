Colto sul fatto mentre tentava di rubare un flex dal cofano di un'autovettura: 30enne arrestato

Proseguono i controlli del territorio da parte degli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato.

In queste settimane, in particolare, sono stati predisposti dalla Questura di Bari ulteriori interventi di sicurezza con il supporto degli equipaggi del Reparto di Prevenzione Crimine Puglia.



Nella mattinata di ieri un cittadino senegalese è stato denunciato a piede libero per ricettazione poiché fermato con 60 chilogrammi di olive distribuite in due sacchi, di provenienza furtiva, caricate a bordo di una bici. Lo stesso è ospite di un Centro di Accoglienza Straordinaria di Barletta.

Nella stessa giornata di ieri è stato arrestato un sorvegliato speciale 30enne perché responsabile di un furto consumato a bordo di un’auto in sosta nei pressi di via Bonomo. Si è impadronito di un flex custodito nel cofano posteriore, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti della PS e condotto in carcere.