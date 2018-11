Puzza di bruciato nell'aria, presumibilmente a fuoco i cavi elettrici

Ancora puzza nauseabonda di bruciato nell’aria. Stamattina l’ennesima pioggia di segnalazioni alla nostra redazione che ha voluto vederci chiaro e, da alcune verifiche incrociate tramite i nostri lettori, nonché attraverso dati e testimonianze di titolari di aziende ubicate all’esterno del tessuto urbano, salta fuori che a bruciare, il più delle volte, sono i quintali di cavi elettrici o, meglio, la guaina di plastica degli stessi per l’ottenimento del solo rame, divenuto ormai “l’oro rosso” ricercato da soggetti criminali che si espongono a questa attività illecita e soprattutto pericolosissima per l’ambiente.

Il rame viene piazzato sul mercato illegale solo se privo di guaina poiché più facile da lavorare e perché privo di ogni riferimento (codice seriale) riconducibile alla proprietà a cui è stato sottratto.

I furti di rame purtroppo sono un fenomeno poco preso in considerazione ma molto pericoloso in realtà, il materiale plastico viene fatto bruciare nei camini delle case di campagna, o peggio ancora all’aperto, facendo sprigionare nell’aria fumo tossico e maleodorante. Ultimamente, purtroppo, sono prese di mira le linee telefoniche, la rete elettrica delle ferrovie, ogni oggetto che contenga rame è sottratto furtivamente - le pagine dei media sono piene di notizie che denunciano il furto di cavi di rame -. In pericolo la salute dei cittadini costretti a respirare e a convivere con i fumi tossici. Basti pensare ai panni stesi al sole, o alla buona abitudine di far arieggiare le stanze di primo mattino: tutte pratiche il cui risultato, soprattutto per coloro che abitano ai bordi della periferia cittadina, vengono seriamente messe in discussione.

La plastica bruciata è cancerogena! Possibile che nessuno faccia nulla? Possibile che si sappia ma che non si riesca a scovare i malviventi?

Basterebbe una notte di ronda per cogliere sul fatto i “piromani” e assicurarli alla giustizia. Fondamentale, a questo punto, la collaborazione di tutti i cittadini affinché interagiscano con le forze dell’ordine e segnalino eventuali situazioni sospette.

«Stamattina casa sembrava un rogo a cielo aperto. Puzza tremenda sui vestiti, sulle tende. Un odore forte di bruciato che purtroppo non va via. Ho dovuto chiudere tutte le finestre, ma ho imprigionato la puzza. Vi lascio immaginare lo sconforto e l’impossibilità di poter fare qualcosa per rimediare – commenta una lettrice - Invitiamo, qualora non arrivi nessun segnale dalle istituzioni, a sporgere denuncia contro ignoti. Siamo stanchi di subire passivamente le malefatte di alcuni soggetti inqualificabili. Siamo di fronte a uomini senza scrupoli artefici di crimini ambientali e in quanto tali vanno individuati e puniti severamente».