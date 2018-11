Rapina a centro scommesse in viale Pietro Nenni

Malviventi in azione in serata, intorno alle 22, in viale Pietro Nenni: pare siano stati almeno in due i responsabili di una rapina consumatisi in un centro scommesse alla chiusura dell’esercizio commerciale.

Sul posto immediato l'intervento di pattuglie della vigilanza e degli agenti del Commissariato di Polizia.

Ancora da quantificare il bottino trafugato dagli uomini armati e col volto travisato.