Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato oggi, intorno alle 12, sulla ex statale 98 all’altezza del bivio per il Santissimo Salvatore, in territorio di Andria. Un’autoarticolato, infatti, ha perso aderenza in curva, forse a causa dell’asfalto scivoloso, e si è ribaltato, terminando la sua corsa fuori strada. Il conducente si è ferito, per fortuna non in maniera grave, ed è stato trasportato in ospedale

Intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, per soccorrere l’autotrasportatore, i sanitari del 118 e gli agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia locale, che hanno effettuato rilievi e veicolato il traffico.