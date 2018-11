Violenze domestiche e furti, 3 arresti della Polizia

pregiudicato

che è stato tratto in arresto e collocato agli arresti domiciliari a disposizione del

l’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Trani.

Un altro soggetto andriese di anni 40, pregiudicato e Sorvegliato Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno nel Comune di Andria, invece, è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione. Nello specifico, un equipaggio della Volante in servizio di controllo del territorio, ha bloccato il soggetto a bordo di una bicicletta immediatamente dopo aver asportato un utensile dall’interno di una autovettura in sosta. Contattato il proprietario del veicolo, questi ha denunciato l’avvenuto furto dell’utensile rinvenuto nella disponibilità del pregiudicato che è stato quindi tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Infine, un pregiudicato andriese di anni 25, è stato arrestato poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuato in concorso con altre persone. In particolare dopo una minuziosa attività di indagine svolta da personale del locale Commissariato, seguita a diverse denunce di furto perpetrate all’interno di box ubicati nella zona centrale di Andria, sono stati compiutamente identificati tre soggetti tra i quali l’arrestato, per il quale l’Autorità Giudiziaria procedente, ha emesso una misura cautelare in carcere nei confronti del predetto, anche perché gravato da numerosi precedenti di polizia. Gli altri due soggetti, ritenuti responsabili in concorso, sono indagati in stato di libertà.