Circolazione interrotta sulla Bari-Nord, treni soppressi

È momentaneamente interrotta la circolazione ferroviaria sulla Bari Nord.

A causa di un guasto tecnico sulla tratta Bari-Bitonto, che la Ferrotramviaria in una nota diffusa poco dopo le tredici attribuisce al maltempo, sono stati soppressi alcuni treni in partenza per Ruvo.

"Il servizio è comunque garantito da autobus sostitutivi che viaggiano con partenza alla stessa ora dei treni in programma, sia in direzione Bari che in direzione Bitonto", assicura la società.

Normalmente attiva invece la linea FM1 che collega Bari centrale al quartiere San Paolo.