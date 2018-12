Beccati gli autori dell'incendio appiccato stamane in via Gentile Copyright: n.c.

Conclusa a metà mattinata una operazione del nucleo ambientale della Polizia Locale che ha permesso di cogliere in flagranza di reato alcuni cittadini incivili che hanno appiccato il fuoco a materiale di varia natura su un terreno adibito a coltivazione in via Gentile. A prendere fuoco anche oggetti di plastica, altamente dannosi per l'ambiente e per la salute dell'uomo.

Fondamentale è stato l'intervento si alcuni cittadini che hanno segnalato immediatamente l'attività illecita alla Polizia Locale, entrata prontamente in azione e punire gli incivili con un verbale da 500 euro.

«Grazie alla segnalazione di cittadini sensibili e di Antonio Tragno - commenta l'ass. Piepaolo Matera - sono stati pesantemente sanzionati gli autori della devastazione del nostro territorio segnalataci nelle prime ore del mattino a ridosso dell'abitato.

Complimenti agli operatori di Polizia Locale per la loro tempestività ed efficacia. Ai cittadini chiediamo di collaborare segnalando al Comando episodi analoghi che ci consentono di intervenire».