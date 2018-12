Un incidente si è verificato in via Bovio, poco prima delle ore 13, nei pressi dell'ufficio postale centrale. Un migrante, ospite del Centro di Accoglienza Straordinaria "Buona Speranza" (Misericordia), attraversava la via, in sella ad una bicicletta, quando un uomo alla guida di una Toyota Yaris appena parcheggiata su via Bovio, nell'aprire lo sportello dell'automobile avrebbe preso in pieno il ragazzo nigeriano.

Il colpo ha provocato il ferimento del ragazzo alla gola. Necessario l'intervento di un'ambulanza del 118.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e una pattuglia del nucleo del Pronto Intervento della Polizia Locale.

I rilievi e le testimonianze saranno fondamentali per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e le responsabilità.

Il migrante è stato trasferito al pronto soccorso del locale nosocomio.