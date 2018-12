Furto di olive sventato in c.da Rasciatano

Stanziamento di 300 mila euro al Comune Andria per la realizzazione di una nuova isola ecologica

Tale finanziamento sarà interamente destinato alla realizzazione di una nuova isola ecologica nei pressi di Via Canosa e servirà per decongestionare il flusso di utenti che attualmente si recano presso l’unica isola di via Stazio