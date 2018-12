Tentativo di assalto al bancomat di via Don Riccardo Lotti

Malviventi hanno tentato di far esplodere lo sportello bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo S.p.A., in via Don Riccardo Lotti, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato che il colpo andasse a segno.



Erano circa le ore 3, mando alcuni individui dopo aver bloccato con un'Audi la strada avrebbero cominciato a posizionare l'esplosivo dinnanzi al bancomat dell'istituto di credito. L'allarme intanto ha avvertito la centrale dei Carabinieri che immediatamente si è recata sul posto assieme a una pattuglia della guardia giurata dell'IVRI che era imepgnata in un normale controllo nelle immediate vicinanze.

I ladri si sono dati alla fuga non appena hanno avvertito sul posto la presenza dei militari. I malviventi avrebbero esploso alcuni colpi, probabilmente un fucile a pompa, nei confronti delle guardie giurate prima di darsi a precipitosa fuga.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità della banda. I militari avrebbero altresì rimosso il materiale altamente esplosivo lasciato sul posto.