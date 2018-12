Auto in fiamme nel centro storico

Un'autovettura ha preso fuoco nella notte appena trascorsa quando erano circa le ore 4, in via Paradies (una traversa di via Vaglio) nel cuore del centro storico andriese.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per sedare le fiamme e i Carabinieri che adesso indagano per risalire all'esatta dinamica che ha scaturito l'incendio del mezzo. L'auto, una Fiat 500, era al centro della strada quando è stata ritrovata in fiamme.

Non si esclude possa essersi trattato di un furto culminato poi con l'abbandono dell'auto.