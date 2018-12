Prosegue la caccia agli abusivi che vendono merce potenzialmente pericolosa per la salute: a darne notizia è l’Assessore Pierpaolo Matera.

«Stamane un nucleo dell'Annona della Polizia Locale, durante una azione di controllo del territorio, ha sequestrato ben 50 kg di pesce venduto abusivamente in una strada cittadina da un cittadino residente a Bisceglie. Il presunto commerciante era totalmente abusivo con ovvie compromissioni igienico-sanitarie oltre all'esercizio sostanziale di una concorrenza sleale nei confronti dei venditori e delle pescherie in regola. Il pesce sequestrato, purtroppo, sarà buttato perché dichiarato non commestibile in quanto privo di tracciabilità come accertato dalla Asl. Proseguiremo senza sosta nei controlli che verranno intensificati in questi giorni che precedono le festività natalizie. L'abusivo danneggia chi è onesto e rischia anche di creare danni alla salute di chi acquista prodotti non certificati. Chi crede che Andria sia terra di nessuno si sbaglia di grosso».