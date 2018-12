Prosegue la caccia a coloro che vendono merce potenzialmente esposta al pericolo per la salute dei cittadini. Nella mattinata un nuovo sequestro di prodotti ittici è stato effettuato presso alcuni rivenditori ubicati all'interno della Piazza del Pesce in via De Anellis, nel centro storico andriese.

Al momento non è dato sapere il motivo né la quantità di merce sequestrata. È probabile che si possa trattare di merce priva di documento di tranciabilità e, pertanto, non vendibile.

Sul posto oltre alla Guardia Costiera anche una volante della Polizia di Stato per coordinare le operazioni di sequestro dei prodotti.