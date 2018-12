Agente di Polizia Locale investito mentre effettuava i rilievi di un incidente sulla ex Sp 231

Erano circa le 14:30 quando sulla ex strada provinciale 231, in prossimità della tangenziale di Andria, all'altezza circa del primo svincolo che da Corato porta ad Andria, una pattuglia della Polizia Locale era arrivata sul posto per effettuare i rilievi di un incidente che ha provocato il ferimento di una donna, e quindi l'arrivo sul posto di una prima equipe del 118 per il trasporto in ospedale della stessa.

Mentre gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento erano impegnati nei rilievi del sinistro stradale si è consumato un altro incidente: un uomo a bordo di una Lancia Delta è giunto sul posto senza rendersi conto che l'area era interessata dai rilievi stradali ed ha urtato prima contro una Fiat Panda, poi contro la Renault Clio di servizio degli Agenti della Polizia Locale, nel frattempo il sottufficiale che era intento a svolgere il suo lavoro ha realizzato quanto stava accadendo ed ha cercato di scansarsi per evitare di essere preso in pieno, purtroppo però l'impatto è stato inevitabile, malgrado poteva avere conseguenze più drammatiche se non avesse avuto i riflessi pronti nel cercare di scansarsi. Il guidatore avrebbe dunque preso anche il sottuficiale che sbalzato poi a terra è rimasto ferito al piede sinistro e alle costole. Altri due agenti, invece, sono riusciti a mettersi in salvo portandosi sui lati della strada.

Sul posto è arrivata dunque un'altra ambulanza del 118 che ha portato d'urgenza l'uomo presso il pronto soccorso del locale nosocomio.

L'uomo a bordo della Lancia Delta si è fermato sul posto ed ha atteso l'arrivo del 118. Sul luogo dell'incidente sono quindi giunte pattuglie della Polizia di Stato assieme ad un'altra squadra della Polizia locale di Andria che hanno proceduto poi ad effettuare i rilievi dei due sinistri.

S'indagherà ora per accertare responsabilità malgrado la dinamica sia piuttosto chiara e riaccende i riflettori in tema di sicurezza degli agenti e degli operatori che sono costretti a lavorare in condizioni di disagio, d'altro canto è fondamentale rimarcare a tutti gli automobilisti di guidare con prudenza soprattutto in condizioni di visibilità compromessa dalle condizioni atmosferiche avverse.



In ospedale è giunto, appena appresa la notizia, il Comandante della Polizia Locale, il dott. Riccardo Zingaro e assieme all'ass. comunale alla Sicurezza avv. Pierpaolo Matera, e alcuni colleghi del sottuficiale rimasto ferito le cui condizioni però non destano serie preoccupazioni, per fortuna.

Al sottufficiale della Polizia Locale rimasto ferito nel sinistro stradale, giungano gli auguri della Redazione di AndriaLive di una pronta e sana guarigione.