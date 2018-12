24enne albanese baccato dalla Polstrada sulla A14 con 5 chilogrammi di cocaina

Un giovane 24enne albanese residente a Brescia, volto già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla Polstrada di Bari dopo esser stato trovato a bordo di un'autovettura carica con 5 chilogrammi di di cocaina purissima sulla A14 al km 624, carreggiata Nord, nei pressi di Andria.

Se il carico che trasportava fosse giunto a destinazione avrebbe fruttato all'incirca 1 milione di euro.

Il 24enne è stato intercettato dalla Polstrada di Bari sud che era impegnata in alcuni servizi di controllo in ambito autostradale. All'alt intimato dalla polizia stradale il giovane 24enne si è fermato; gli agenti di polizia hanno cominciato a perquisire l'autoveicolo, una Mercedes carica di stupefacenti. L'autovettura è stata perquisita con l'ausilio delle unità cinofili della Polizia di Stato: nella zona del passaruota posteriore sinistro dell'autovettura e nel vano bagagli sono stati quindi rinvenuti quattro grossi panetti di cocaina pura e incelofanata assieme ad un sacchetto contenente all'incirca 95 mila euro di banconote di vario taglio.

Il giovane albanese ai poliziotti avrebbe detto di non essere a conoscenza del trasporto particolare e si sarebbe rifiutato di fornire ulteriori notizie circa la provenienza del mezzo e quindi sulla sua destinazione.

Gli agenti della Polstrada hanno dunque tratto in arresto il giovane che ora dovrà rispondere di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Non si esclude che la provenienza della cocaina forse proprio Albania e che il quantitativo sottoposto a sequestro fosse parte di un carico ben più ampio sfuggito ai controlli delle forze di polizia, giunto sulle nostre coste e scaricato da qualche scafista nella zona nord barese. È noto infatti che il flusso di stupefacente che dall'Albania giunge sulle nostre coste, via mare risulta essere in costante aumento nell'ultimo periodo.