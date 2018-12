​Scontro treni, il Gup ha deciso: “Tutti a processo”

Tutti a processo. Per il Gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, non ci sono dubbi: tutti i 18 imputati (17 persone fisiche e una società) per l’incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016, lungo la tratta Andria-Corato di Ferrotramviaria, devono essere processati. Lo ha deciso oggi al termine dell’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere, dopo circa un’ora di camera di consiglio. Il dibattimento comincerà il prossimo 28 marzo davanti al Tribunale collegiale di Trani. L’incidente, come si ricorderà, fece 23 vittime e 51 feriti, tra viaggiatori e personale che viaggiava sui due treni ET 1021 (partito da Andria e diretto a Corato) ed ET 1016 (diretto da Corato ad Andria), scontratisi su binario unico tra Andria e Corato.



In dettaglio, finiscono a processo i capistazione di Andria e Corato, Vito Piccarreta e Alessio Porcelli; il capotreno sopravvissuto Nicola Lorizzo, e il dirigente coordinatore centrale (Dcc), Francesco Pistolato. Secondo la Procura “per colpa, in particolare per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché in violazione del regolamento di circolazione treni (…) cagionavano il disastro ferroviario”. In particolare, le indagini di squadra mobile e polizia ferroviaria accertarono che da Andria il capostazione diede l'okay alla partenza del treno (l’ET1021) senza aspettare l'incrocio con il convoglio proveniente da Corato, la cui partenza però non era stata neppure comunicata. A processo anche i dirigenti di Ferrotramviaria, ovvero l’ex presidente e ad Enrico Maria Pasquini e sua sorella Gloria Pasquini (subentrata al primo dopo le dimissioni del dicembre 2013), il direttore generale Massimo Nitti e il direttore di esercizio Michele Ronchi, che avrebbero sottovalutato il pericolo nonostante 20 inchieste disciplinari aperte fra il 2003 e il 2015, in seguito di incidenti sfiorati. Rinviati a giudizio anche altri sei dirigenti di Ferrotramviaria (Giulio Roselli, Vito Mastrodonato, Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, Tommaso Zonno, Giandonato Cassano e Antonio Galesi) anche loro accusati di non aver adeguatamente valutato i rischi, violando una serie di norme sulla sicurezza. A processo, ancora, il direttore generale della divisione Tpl del ministero delle Infrastrutture, Virginio Di Giambattista, accusato (in concorso con un’altra dirigente, Elena Molinaro che ha scelto l’abbreviato e per la quale il processo inizia il 14 marzo), di non aver eseguito, tra le altre cose, le indicazioni contenute nel decreto Ansf n.4/2012 secondo il quale erano da considerarsi “obsolete” anche le linee con il blocco telefonico, tra cui appunto la Ferrotramviaria. Rinviati a giudizio, infine, Alessandro De Paola e Pietro Marturano, in qualità di direttori dell’Ustif (che si occupa delle linee ferroviarie in concessione) di Puglia, Basilicata e Calabria (il primo dal gennaio al giugno 2011 e dal giugno 2013 al dicembre 2014, il secondo dal 19 febbraio 2015).

Secondo quanto il giudice ha spiegato nel dispositivo di una quarantina di pagine, in sintesi, ci sarebbero i presupposti per un approfondimento dibattimentale e non vi sarebbero ragioni per privare il giudice dibattimentale del diritto/dovere di occuparsi della vicenda, non trattandosi di imputazioni azzardate o prive di consistenza probatoria. All’udienza era presente, insieme al pm Marcello Catalano, anche il procuratore di Trani, Antonino Di Maio.