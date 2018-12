Vigilia ″sicura″? Il Comitato Residenti centro storico diffonde video e foto: «Clima di inciviltà»

«Una città in festa, un fiume di gente che, come da tradizione, ha invaso Andria e le sue vie, anche dalle zone limitrofe, durante le festività natalizie e specie oggi 24 dicembre. Andria bella e piena di vita dove tutto si è svolto serenamente grazie anche all'impegno delle forze dell'ordine ed alle misure adottate dall'Amministrazione Comunale. È Natale, tenetevi stretto ciò che avete di più caro e fatevi avvolgere dall'amore delle vostre famiglie» Così il Sindaco Nicola Giorgino, lo scorso 24 dicembre, augurava agli andriesi buone festività, ponendo l'accento sulla "serenità" con cui si sarebbero svolti i vari eventi nella città.

Gli faceva eco anche l'Assessore Pierpaolo Matera: «Andria accogliente, sicura e bellissima. È stata una splendida vigilia e tutto ha funzionato alla perfezione per quel che concerne la pubblica sicurezza e la tranquillità delle attività produttive. Qualche picco di degenerazione é stato subito riportato alla normalità. Tantissime le presenze dalle città limitrofe ed addirittura ragazzi dalle province di Foggia e Bari a visitare il nostro centro storico ed il centro cittadino tra locali, divertimento e tradizioni. Ringrazio davvero tutti, le Forze dell'ordine, la Polizia Locale, i volontari ausiliari per la sicurezza, tutte le associazioni di categoria quali ConfCommercio Confesercenti, Il Comitato Vie del centro ed il Comitato Esercenti Centro Storico. Andria è bellissima ed è una città che in tanti ammirano, ricordatelo sempre a chi la vuole dipingere come una città in declino. Auguri a tutti di un sereno e prospero buon Natale!».

Ma non tutti la pensano così: il Comitato Residenti Centro Storico andriese, infatti, lancia parole dure contro il mancato rispetto delle regole, che si ritorce proprio contro i residenti, i più "colpiti" da comportamenti incivili. «Centro-storico, dj set a gogo nonostante gli impegni e le raccomandazioni. Molto male che non si sia vista l'ombra dei controlli acustici che erano stati promessi. Ci risiamo? Comunque prendiamo atto di quello che è successo. É l'ultima volta che siamo stati tolleranti. La prossima, a partire da oggi, reagiremo con la massima forza che gli strumenti legislativi mettono a nostra disposizione. Consiglio nr. 1: chi non è capace di gestire un esercizio commerciale senza fare casino, cambi mestiere ... 2. i primi a dover reagire (vuol dire: denunciare) dovrebbero essere gli stessi esercenti che agiscono correttamente e sono danneggiati non meno dei residenti da queste iniziative illegali». E ancora: «Inutile fare filosofia: è successo ad Andria come nelle città limitrofe.. É uno stile di vita, che può piacere o meno, del quale ovviamente chi può si approfitta (lecitamente o non lecitamente). Non è questione di scelte politiche, di puntare l'indice verso tizio o caio. Desta impressione, tuttavia, il clima di inciviltà nel quale questo rito orgiastico della vigilia di Natale si consuma (come le foto documentano impietosamente)».