L'ordinanza ha avuto relativo effetto, come sempre: ad Andria questa notte il cielo ha brillato potentemente per i botti esplosi. Il bilancio dei feriti per fortuna è meno grave degli altri anni: un ragazzo sarebbe rimasto vittima, in modo lieve, di calcinacci caduti da un balcone a causa dello scoppio di alcuni petardi.

Inoltre è stato fatto esplodere un cassonetto per abiti usati in via Spallanzani, sempre con dei petardi lanciati al suo interno.

Ieri l'intervento delle Forze dell'Ordine ha cercato di contrastare, nei limiti del possibile, la vendita e l'utilizzo di fuochi illegali: si registra anche un'aggressione ai danni della Polizia Locale da parte di alcuni facinorosi in piazza Toniolo, tanto da richiedere l'intervento di Carabinieri e della Polizia di Stato a supporto dei colleghi.

A darne notizia è l'Assessore Pierpaolo Matera: «Nel pomeriggio odierno (ndr. di ieri 31 dicembre) una pattuglia della Polizia Locale è stata presa di mira da un gruppo di giovani che stazionavano in piazza Duomo e Toniolo con lanci di petardi e bombe carta. Informate anche le altre forze dell'ordine si è deciso di operare un immediato blitz per "liberare" la piazza da soggetti evidentemente pericolosi ed incivili e per sequestrare veri e propri ordigni. Ad Andria le regole devono valere sempre e per tutti. Zone franche non devono esistere. La mia solidarietà come assessore agli uomini ed alle donne della Polizia Locale fatti oggetto di questa aggressione ed un grazie a Carabinieri e Polizia per l'azione rapida intrapresa a tutela della pubblica incolumità».