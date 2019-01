Ritorna il divieto di circolazione dei mezzi pesanti a causa della neve nella Bat

In considerazione degli ultimi messaggi di allerta meteo della Regione Puglia, di Viabilità Italia e del Dipartimento di Protezione Civile del Consiglio dei Ministri,che prevedono forti nevicate a partire dalle prime ore di domani, venerdì 4 gennaio, e per le successive 24 ore, la Prefettura di Barletta Andria Trani ha emanato una nuova ordinanza di divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della provincia, fatta eccezione per la rete autostradale, a partire dalle ore 19.00 del 3 gennaio 2019 fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi del fenomeno.

Si invitano gli automobilisti alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti evitando le zone a rischio ed a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, con catene a bordo o pneumatici invernali, dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità.