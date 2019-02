Ancora sequestri di merce, prodotti ittici e pane venduti da ambulanti non autorizzati

Altre operazioni congiunte di Polizia Locale e Polizia di Stato sono state effettuate in queste ultime ore con sequestro di prodotti ittici, perché non autorizzati con sanzione per 5.000 euro in violazione della ordinanza sindacale n. 131/1995 che vieta qualsiasi vendita in forma itinerante in città, e sequestro di pane in assenza di autorizzazione amministrativa per commercio su aree pubbliche e sanzione pure di 5000 euro.

Elevati anche 2 verbali per violazioni alla legge regionale 24/2015 per 1000 euro cadauno in materia di esercizio del commercio in forma itinerante e 3 al Codice della Strada per violazione dell'articolo 20 per occupazione abusiva della sede stradale.