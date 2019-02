Dopo i controlli straordinari effettuati lo scorso 24 gennaio, sono proseguiti nella mattinata odierna i controlli antidroga della Polizia di Stato di Andria in coordinamento col nucleo cinofili di Bari.

Nell’ambito del servizio ministeriale “Scuole Sicure” il cane Farò ha rinvenuto circa 5 grammi di hashish e un coltello a serramanico nel piazzale circostante l’IPSIA Archimede in via Barletta, in corrispondenza della finestra di un bagno.



Nel centro storico, inoltre, dopo un serrato controllo dei vicoletti vicini a Piazza Manfredi, il cane Amira ha rinvenuto circa 50 grammi di hascisc divisi in tocchetti, occultati sotto la griglia di uno scantinato pronti per la consegna ai acquirenti.