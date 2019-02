Travolto in autostrada sulla corsia di emergenza: perde la vita un andriese

Era sulla corsia di emergenza in autostrada sulla sull'A14, a Bari, in direzione nord, nel tratto in prossimità delle uscite Bari Nord quando è stato travolto da un'auto ed è morto.

Si tratta di un 46enne andriese che si era fermato sulla corsia di emergenza poiché l'auto, una Fiat Punto, era in avaria, quando è stato travolto e ucciso da un’altra auto che è sopraggiunta.

Sotto shock la moglie e i figli che erano a bordo dell'autovettura. Insieme rientravano dall'ospedale Miulli.

In stato di shock anche l'autista della Peugeot 308 che ha investito l'uomo.

Sul posto il 118 delle postazioni San Paolo e Palese che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul luogo della tragedia anche la Polizia Stradale a cui sono affidate le indagini.