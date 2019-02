La Polizia locale dispone da oggi di una unità cinofila anti-droga: ne dà notizia l'ass. Pierpaolo Matera, che mostra la soddisfazione dell'Amministrazione comunale per questo nuovo strumento di repressione dei crimini.

«Attraverso il Progetto "Accaniamoci alla legalità" - scrive Matera - Andria è il primo Comune in Puglia a dotarsi di una unità cinofila antidroga che sarà utilizzata per il contrasto al diffondersi degli stupefacenti nelle scuole e nei luoghi della movida. Oggi, infatti, abbiamo adottato presso l'Allevamento di Roberto Biagini a Paganico in provincia di Grosseto due cuccioli di Labrador Retriever di nome Federico e Oreste di Casa Biagini.

Un particolare ringraziamento va anche alla società Joe Zampetti per l'attrezzatura tecnica fornita ed al dott. Vincenzo Campanale per l'assistenza sanitaria dei cani. Questi servizi non sono tra l'altro a carico del Comune ma gratuiti ed il ringraziamento in questo caso è doppio.

Una ulteriore azione di contrasto, così, al diffondersi delle droghe per difendere i nostri ragazzi da quel maledetto veleno ricercando sempre maggiore legalità e sicurezza. Entreranno in servizio tra qualche mese dopo il periodo di addestramento curato dell'esperto cinofilo Dott. Marcello Rendine. Motivo di orgoglio prima come cittadino e poi come amministratore pubblico»