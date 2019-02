Rapina a mano armata nella tabaccheria di Piazza Catuma

Una rapina a mano armata si è verificata alle ore 19.30 circa all'interno della tabaccheria di piazza Catuma, dove due malviventi, con il volto travisato, si sono intrufolati e con una pistola hanno intimato il gestore di consegnare loro l'incasso. I rapinatori hanno arraffato il bottino, ancora in corso di quantificazione, e hanno lasciato l'attività commerciale fuggendo a bordo di un motorino in direzione Municipio.

La rapina è stata quasi sventata dalla volante della Polizia di Stato che era nei pressi della tabaccheria per effettuare, nella zona del centro storico, il normale controllo di territorio incrementato proprio per prevenire il reato di rapine ai danni di attività commerciali, come da disposizione del dirigente del locale commissariato.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 poiché una donna all'interno della tabaccheria ha accusato un malore. Sul luogo della rapina anche la Polizia Scientifica che sta procedendo all'esaltazione di eventuali impronte lasciate dai malviventi.

Indagini sono in corso da parte del locale commissariato per risalire all'identità dei malviventi.