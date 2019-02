Si spaccia per messo comunale, malvivente deruba una 80enne dei suoi risparmi

Un comportamento criminale e particolarmente vigliacco: è quanto denuncia un lettore a proposito di una brutta esperienza capitata a una parente ultraottantenne.

Lunedì 11 febbraio scorso, intorno alle ore 10.30, l'anziana signora in questione, in una strada del centro città, nelle vicinanze dell'ospedale, è stata avvicinata da un uomo ben vestito che si è presentato come messo comunale con la scusa di restituirle parte dei soldi della Tari.

Il malvivente è riuscito ad entrare in casa rubandole con destrezza i suoi risparmi. Accortasi di quanto accaduto quando ormai era troppo tardi, la signora si è recata sgomenta dai Carabinieri con un parente per sporgere denuncia.

L'invito è a fare molta attenzione, a chiedere documenti di riconoscimento e a non far entrare in casa persone di cui non si conosce con certezza identità e funzione; inoltre, come nel caso appena descritto, bisogna sempre sporgere denuncia per far sì che le Forze dell'Ordine possano individuare i ladri e fermare il loro operato.