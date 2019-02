Il degrado parte da noi: ancora cataste di rifiuti abbandonati di fronte a una scuola

Il degrado parte da noi, se con "noi" si intende la società che civile non può essere definita, evidentemente: risale a ieri mattina l'ennesima foto di un mucchio di rifiuti abbandonati.

La foto infatti è stata scattata all'altezza degli ex bagni pubblici di fronte all'edificio scolastico "Mons.Di Donna", e ritrae una cumulo di buste di vario genere ammonticchiate alla rinfusa.

Un quartiere martoriato dall'abbandono: il rudere degli ex bagni pubblici, diventati dimora per topi e altri animaletti indesiderati, il ponte Bailey che tanti danni ha provocato ai piccoli esercenti in questi anni, la spazzatura che giace per strada.

In questi giorni in cui il dibattito sulle possibili discariche da aprire o riaprire, registriamo discariche a cielo aperto che dovrebbero smuovere le coscienze di tutti noi, ancor prima che delle istituzioni.



Si invocano le telecamere: ma possibile che nessuno "veda" e intervenga per evitare questi problemi?