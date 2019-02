Si schianta con il motorino contro un pilastro: muore 45enne di nazionalità straniera

Erano circa le ore 1.30 questa notte, quando un uomo di nazionalità straniera si è schiantato a bordo del suo motorino contro un pilastro in c.da Zagaria urtando tragicamente il capo e finendo a terra senza vita.

Ad accorgersi dell’accaduto un vigilante in servizio che ha allertato la Polizia di Stato. Sul posto le forze dell’ordine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, identificato poi con il rilevamento delle impronte digitali. Si tratta di un 45enne, senza fissa dimora, originario del Marocco.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo viaggiava solo a bordo del ciclomotore che per cause ancora in corso di accertamento è finito fuoristrada schiantandosi contro un pilastro in cemento posto all’estremità della carreggiata. Sul posto non sono state trovate tracce che lasciano presagire al coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente.

Il motorino, scappato in due, è stato sottoposto a sequestro ed è a disposizione degli inquirenti che indagano sull’incidente.