«Stamane una amara sorpresa nei lavori al Piano di Recupero Urbano nel quartiere di San Valentino in fase di ultimazione per ciò che attiene l’implementazione della pubblica illuminazione. A ben 85 pali della luce sono stati sottratti i cavi di rame provocando un evidente danno oltre che un rallentamento ai lavori». Interviene, in una nota, l’Assessore alla Polizia Locale Pierpaolo Matera.

«È stata presentata immediatamente denuncia formale alla Polizia Locale. Rimane davvero un senso di frustrazione e, perdonatemi il termine, anche di schifo per tali situazioni. Ci sono giorni in cui la rabbia purtroppo prevale rispetto alla dedizione per migliorare la nostra città».