Manca il verbale di consegna anticipata da parte della Provincia BAT relativo all'impianto di riscaldamento. Il consorzio COPROLA che ha effettuato i lavori invoca questo verbale da parte dell’Ente, che attiene alla presa di consegna anticipata. Un inadempimento dunque da parte della Provincia BAT che ha costretto il consorzio che ha gestito i lavori al liceo Scientifico Nuzzi a bloccare il sistema di riscaldamento.

«Noi pensavamo che l’impianto potesse funzionare tranquillamente fino al 31 marzo, data prevista per lo spegnimento del riscaldamento nelle scuole, invece ci troviamo di fronte a questo gesto dell'impresa che ha sigillato l'impianto di riscaldamento», commenta il dirigente scolastico Michelangelo Filannino.

La Provincia ha pagato 5 stati su 6 di avanzamento dei lavori all'impresa e Filannino continua: «Onestamente mi sento di poter dire che l'impresa poteva pazientare un po'. Non trovo assolutamente condivisibile che si facciano questi giochi sulla pelle degli studenti».

Da considerare dunque con equilibrio la posizione della pubblica amministrazione, in questo contesto, poiché il problema dei pagamenti alla ditta che ha effettuato i lavori sarebbe quasi del tutto risolto.

Sulla vicenda il consigliere provinciale, l'avvocato Laura Di Pilato (Fronte Democratico), ha approntato un'interrogazione urgente da presentare in Consiglio Provinciale per comprendere quali siano le reali motivazioni che hanno portato il consorzio COPROLA, e quindi la Edil Bat, ad effettuare questo gesto estremo ovvero quello di “piombare” il riscaldamento all'interno della scuola soprattutto in questi giorni in cui il freddo è pungente.

Inutile osservare che, se la situazione dovesse persistere, per oltre 200 ragazzi del liceo scientifico distribuiti nelle 9 aule dell’ala nuova dell’edificio si dovrà optare per l’uscita anticipata dalle lezioni.