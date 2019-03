Incidente sull'Andria-Barletta: quattro i feriti

Strada chiusa al traffico sulla SS 170 Andria-Barletta a causa di un grave incidente che ha visto coinvolti 4 veicoli quando erano circa le ore 19.



Tra i mezzi coinvolti nell'incidente: due autovetture, un furgoncino ed un ciclomotore che viaggiavano in direzione Barletta. Le cause del maxi tamponamento sono in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che ci sia stato un primo incidente del giovane a bordo della sua moto, al seguito la macchina che procedeva avrebbe urtato contro il guard rail per evitare il tamponamento e che la brusca frenata abbia innescando un tamponamento a catena che ha coinvolto gli altri veicoli.

I feriti sono stati trasportati in un primo momento all'ospedale Bonomo per poter essere sottoposti alla Tac. Ma al nosocomio andriese la Tac non funziona, pertanto i 4 feriti sono stati trasportati al Dimiccoli di Barletta.



Sul posto oltre alle ambulanze del 118, anche i Vigili del Fuoco e una pattuglia del nucleo Pronto Intervento del Comando della Polizia Locale per i rilievi.