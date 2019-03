Ancora un incidente legato alle mattonelle sconnesse dei marciapiedi di Corso Cavour si è verificato ieri sera: come ormai accade in diversi punti della città, la zona è stata transennata e chiusa temporaneamente al traffico pedonale in attesa dell'intervento della Multiservice.

Purtroppo il fatto non è nuovo alle cronache cittadine. Più volte abbiamo denunciato episodi del genere accaduti ai danni non solo di anziani ma in generale di malcapitati che riportano ferite, più o meno gravi, a seguito delle cadute su mattonelle sconnesse lungo tutto il percorso pedonale. È la solita storia della mancata manutenzione che si ripercuote sui cittadini.

Intanto è previsto per la giornata odierna un intervento urgente in vari punti di corso Cavour o meglio, quella che potremmo ridefinire la via dalle cunette che ingannano i pedoni. Diverse sono le persone che quotidianamente inciampano per via dei mattoni sconnessi, per lo più staccati dalle radici degli alberi che spingono il suolo. La manutenzione, a dire il vero, dovrebbe investire in modo serio e puntuale anche il verde pubblico. Ma questo purtroppo è un discorso ampio che, in tempi di magra per le casse comunali, diventa semplicemente parola al vento.