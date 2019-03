Si recano dopo denuncia su fondo rustico, i Forestali scoprono una discarica non autorizzata

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Corato, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Andria, hanno sequestrato, nel comune di Andria, un’area qualificata come fondo rustico, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. In loco erano presenti, infatti, rifiuti di vario genere, tra cui: materiale plastico, pneumatici esausti, pezzi meccanici, pezzi di carrozzeria ed idraulici di parti di autoveicoli fuori uso, autoveicoli industriali in evidente stato di abbandono.

I Carabinieri si erano recati nell’area a seguito di denuncia per presunto maltrattamento di cani. Sono stati ivi rinvenuti 11 cani di razza meticcia di piccola taglia, di cui 7 sprovvisti di chip identificativo, ma il cui stato generale è risultato favorevole.

Per le violazioni ex art. 256 comma 2 del D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 (Attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), sono stati deferiti all’A.G. la proprietaria del terreno e colui che si occupa materialmente della gestione dell’area.