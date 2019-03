Si fingono postini, entrano in casa e mettono a segno una rapina

Un fatto di cronaca che deve mettere tutti in allerta per le modalità fraudolente con cui si è verificato: intorno alle 13, infatti, malviventi ignoti si sono spacciati per postini e, con la scusa di una raccomandata da firmare, sono riusciti a introdursi in casa di una signora in via Orlando.

Alla vittima, minacciata e aggredita dai ladri, sono stati rubati gioielli e oggetti di valore per poi darsi alla fuga.

Intervenuti sul posto i Carabinieri, che ora indagano per risalire ai colpevoli anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

La donna, in stato si shock, è stata trasportata al "Bonomo" dall'equipe di 118.