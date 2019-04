Uno sfogo di don Riccardo Agresti: nonostante il grande apprezzamento riscosso a livello nazionale, perfino dal Papa, per il progetto "Senza Sbarre", le istituzioni tacciono. Sì, perché la strada di accesso alla masseria San Vittore, impercorribile perchè dissestata, nonostante le ripetute richieste, è stata riparata da un'impresa privata stante il silenzio dell'Amministrazione.

«La Masseria di San Vittore - scrive don Agresti -, sede del Progetto Diocesano “Senza Sbarre” è davvero un posto incantevole, pieno di natura e paesaggi meravigliosi.

É un posto dove si respira aria pulita e al contempo si permette a coloro che nella vita hanno sbagliato di poter rimediare ai propri errori e di avviarsi in un percorso di reinserimento socio-lavorativo.

In questi mesi ci stiamo recando in diverse scuole di Andria e non solo, per poter parlare del Progetto e della misura alternativa al carcere.

Dopo questi incontri, com’è logico che sia, ci stanno pervenendo delle richieste dagli alunni di poter visitare la Masseria per poter vedere dal vivo quanto hanno ascoltato con le proprie orecchie.

Purtroppo fino a questa mattina, questo non era possibile.

La strada Lama di Carro, che porta sino alla Masseria di San Vittore, era in uno stato di completo dissesto e, nei giorni piovosi, impercorribile.

Già con le auto vi erano dei problemi. Non vogliamo immaginare cosa sarebbe successo se qualche pulmino di bambini si fosse avventurato per raggiungerci qui!

Oggi, invece, grazie ad una Impresa privata che vuole restare però anonima, la strada è stata ripristinata.

Qualche settimana fa avevamo fatto un appello alle istituzioni affinché potessero sistemare la strada ma, dopo aver avuto contatti con loro, concretamente, non è stato realizzato nulla.

Ne approfittiamo, invece, per ringraziare tutti coloro che, ognuno con le proprie possibilità e mezzi, sta sostenendo la nascita e crescita di questo Progetto.

Ringraziamo sempre la Provvidenza che non ci fa mancare nulla, che provvede alla crescita di questo Progetto e che ogni giorno mette sul nostro cammino persone sensibili e disinteressate».