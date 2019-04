Il 31 marzo 2019, personale del Compartimento Polizia Stradale – Puglia di Bari, con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed il Servizio Polizia Stradale, ha eseguito un decreto di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Trani nei confronti di 5 soggetti, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, residenti nelle province di Bari, Barletta – Andria - Trani e Foggia, facenti parte di un sodalizio criminoso dedito alla commissione di rapine in danno di furgoni portavalori in transito lungo le arterie autostradali pugliesi. All’operazione hanno partecipato anche operatori delle Squadre Mobili di Bari e Foggia e dei Reparti Prevenzione Crimine di Bari e San Severo.

L’attività ha avuto origine dalla rapina consumata lo scorso 20 novembre 2018 sull’autostrada A14 all’altezza di Canosa. Nell’occasione, una decina di soggetti completamente travisati, dopo aver esploso numerosi colpi di arma da fuoco, si erano impossessati di valori ed altri oggetti trasportati da un furgone della Cosmopol. L’intervento si è reso necessario al fine di impedire un ulteriore assalto ad un furgone portavalori, come emerso dalle attività tecniche in corso.

Durante l’attività, è stata eseguita una perquisizione in un vivaio di piante in disuso sito a Stornarella in provincia di Foggia, dove sono stati rinvenuti auto e mezzi pesanti, tra cui una pala meccanica, risultati rubati, armi da fuoco, anche da guerra, e relativo munizionamento; nella stessa località, abilmente celati, sono stati scoperti giubbotti antiproiettile ed utensili idonei alla effrazione dei veicoli portavalori.

Infine nel medesimo sito, è stata rinvenuta e sequestrata una ingente quantità di piante di marijuana in infiorescenza ed in essiccazione.

I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani 3 aprile 2019 alle ore 12.30 presso la Procura della Repubblica di Trani alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica, all’esito delle udienze di convalida dei fermi.