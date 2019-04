l'incidente in via don Riccardo Lotti Copyright: AndriaLive

l'incidente in via don Riccardo Lotti Copyright: AndriaLive

l'incidente in via don Riccardo Lotti Copyright: AndriaLive

Un incidente si è verificato alle ore 11 circa in via don Riccardo Lotti tra una Atos Hyundai ed una gazzella dei Carabinieri che stava effettuando un inseguimento.

La signora alla guida della Hunday di colore bianco percorreva via De Deo per proseguire poi su via Don Riccardo Lotti quando sarebbe sopraggiunta la gazzella dei Carabinieri che seguiva sulla stessa via.

Sul posto è giunta una volante del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale che sta effettuando i rilievi del caso.

La vettura d'ordinanza dei Carabinieri è stata portata via con il carro attrezzi.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.