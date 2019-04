incidente in via Conversano Copyright: n.c.

Non sono passate nemmeno 24 ore dalla notizia di cronaca che ha visto protagonista una gazzella dei Carabinieri impegnata in un folle inseguimento ad un motociclo che ci ritroviamo a resocontare un altro inseguimento, questa volta ad opera di una volante della Polizia di Stato sulle tracce di un'autovettura intercettata sempre su via Don Riccardo Lotti.

La Fiat Punto grigia con a bordo due uomini non si sarebbe fermata all'Alt intimato dalle Forze dell'Ordine; ne è nato così un inseguimento che si è protratto per oltre 15 minuti fino a raggiungere alcune vie del quartiere di San Valentino.

La Fiat Punto ha terminato la sua folle corsa in via Conversano, in prossimità di c.da Zagaria, dove si è verificata la collisione con la volante della Polizia di Stato. La Fiat Punto non ha avuto via di scampo poiché incastrata tra il muretto a secco che delimita la strada e la volante della PS. Nessuno sarebbe rimasto ferito a seguito dell'incidente.

È accaduto poco dopo le ore 20. Sul posto sono sopraggiunte altre volanti della PS e del nucleo di Pronto intervento della Polizia Locale. I due uomini sono stati trasferiti presso il locale commissariato.

Si indaga per risalire alle motivazioni che hanno indotto i due uomini (un 35enne ed un 63enne) a tentare di sfuggire ai controlli.