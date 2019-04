80enne investito sulla Sp 13 in direzione Bisceglie

Un uomo di circa 80 anni sarebbe stato investito da un mezzo agricolo, stamattina quando erano circa le ore 5.30, sulla Strada Provinciale 13, in via Bisceglie, in prossimità della prima curva.

L'uomo è stato trovato, riverso a terra sul bordo della carreggiata, da alcuni passanti che hanno poi allertato 118 e Carabinieri.



L'ambulanza ha trasportato in codice rosso l'uomo al locale pronto soccorso in condizioni piuttosto serie. Tutt'ora è ricoverato presso il locale nosocomio.



Le indagini sono affidate ai Carabinieri.