Centro città "vs" periferia, ovvero manutenzione di serie A e manutenzione di serie B: il titolo forse è un po' provocatorio, ma vuole mettere in evidenza una disparità di trattamento tra alcune vie centrali e zone invece distanti dal centro cittadino quando si tratta di attenzione ad alcuni lavori.



Nella fattispecie, ci riferiamo a una situazione denunciata da una lettrice relativamente ai lavori effettuati per la rimozione dei pali dei supporti per gli impianti pubblicitari: «Su via Castel del Monte - scrive la lettrice -, ho rilevato una inadempienza operativa da parte della impresa che ha rimosso i cartelloni pubblicitari, avendo lasciato parte di supporti metallici a vista, esteticamente obbrobriosi e pericolosi per la sicurezza dei passanti. Su via Firenze, invece, l'opera è stata completata con precisione»: come dimostrano le foto, che corredano la denuncia, nel caso di via Castel del Monte effettivamente sono rimasti quasi degli spuntoni di ferro, che certo non sono un esempio di arredo urbano ma anzi costituiscono una potenziale minaccia per l'incolumità di chi, passeggiando, non si accorga della loro presenza, segnalata solo da un pezzetto di nastro bianco e rosso. D'altro canto, su via Firenze il lavoro di rimozione è completo e comprensivo di risistemazione del marciapiede.

Insomma, solo in centro i lavori si eseguono a regola d'arte?