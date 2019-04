Si apre una voragine in via Mozart Copyright: AndriaLive

Erano circa le ore 9 stamattina quando una buca di circa 1,5 metri di diametro si è aperta in via Mozart all'altezza dell'incrocio con via Di Ceglie e nei pressi delle spalle del liceo scientifico Nuzzi.

Per fortuna non sono stati registrati incidenti ad automezzi o persone. Non si registrano feriti o danni alle macchine in transito. Sul posto è giunta una volante del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale che ha chiuso al traffico la strada per permettere agli operatori della Multiservice di rimettere in sicurezza la sede stradale. Gli stessi stanno intervenendo in queste ore e la strada dovrebbe essere a breve nuovamente percorribile.

La rottura di un tronco fognario alla base del cedimento. Le copiose piogge degli ultimi giorni hanno indebolito ulteriormente il manto stradale, già compromesso.

Si esclude la perdita d'acqua potabile.